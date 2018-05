L'article que vous souhaitez consulter est en accès réservé

Handicap : les grandes entreprises se distinguent, mais jugent la loi trop complexe

Les entreprises de plus de 250 salariés ont en général des politiques bien plus structurées en matière de handicap, selon le baromètre Kantar-TNS réalisé pour le Club Etre à l'occasion du salon sur le handicap et l'emploi à venir. Celles-ci pointent pourtant un cadre législatif trop contraignant et un manque de candidats pour les compétences recherchées. Etat des lieux.